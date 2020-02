La mujer que robó 40 succionadores de clítoris agrede brutalmente a su madre:"Si no tiene dinero se prostituye"

La mujer que robó 40 succionadores de clítoris ha agredido brutalmente a Lola, su madre, y ésta ha explicado en Espejo Público todo lo sucedido. Lola contó el drama que escondía el robo de su hija y es que sufre una enfermedad mental que la convierte en una persona incontrolable y además tiene problemas con las drogas.

Lola quería incapacitarla y finalmente lo podrá hacer porque tiene luz verde de Fiscalía, pero se encuentra con un problema, no tiene centro. Explica que todo ocurrió hace dos noches cuando su hija quería droga, "venía alterada, me tiró un bote de cristal que si me llega a dar me hubiera matado. No descanso ni de día ni de noche, lo único que pido es un centro".

Señala que constantemente cuando su hija llega a altas horas de la madrugada le pide dinero para drogas e incluso se prostituye para conseguir el dinero cuando ella no se lo da.

En cuanto a los Servicios Sociales y el Ayuntamiento asegura que no tiene ninguna queja porque la están ayudando mucho en la búsqueda de centros, "tengo queja de la administración". Le aconsejan denunciar a su hija pero Lola insiste en que no va a denunciarla porque no quiere que vaya a la cárcel, "quiero que vaya a un centro".

