Susanna Griso no podía contener la risa ante las declaraciones de Pablo Iglesias y espetaba: "Estoy pensando que nunca he estado con un hombre no feminista y no puedo opinar".

Por su parte, la periodista Luz Sánchez Mellado señalaba que muchos hombres "se hacen un lío respecto al feminismo y mezclan conceptos". Cree que muchos hombres están desorientados". "Les hemos salido contestonas y no saben que hacer", destacaba.