HÁBITO SALUDABLE

La OMS asegura que no lavarse las manos causa 6 millones de muertes al año. El Doctor Cisneros, Presidente de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas, explica en 'Espejo Público' la importancia que tiene lavarse las manos diariamente. Asegura que tenemos que lavarnos las manos antes y después de comer, de ir al baño, si has tocado un animal, tras la visita a una persona enferma o un centro de salud, si has tocado dinero, antes y después de mantener relaciones sexuales y siempre que estén sucias. Si lo realizamos cotidianamente prevenimos infecciones que nosotros mismos podemos sufrir, pero también las que podemos transmitir. Si no mantenemos una buena higiene podemos contraer multitud de enfermedades como gastroenteritis, gripe, infecciones urinarias, respiratorias y faringitis, entre otras. Además, es bueno utilizar soluciones alcohólicas más efectivas que el agua y el jabón.