La hermana de la madre detenida por la muerte de su hija en Logroño: "Estoy tan en shock que me parece una película de terror"

Adriana, la madre de la niña de cinco años que fue hallada muerta el lunes en la habitación de un hotel de Logroño niega que la matara, según los datos que ha dado a conocer el delegado del Gobierno en La Rioja, José Ignacio Pérez Sáenz. La mujer se encuentra ingresada en la Unidad de Psiquiatría de un hospital de Logroño en calidad de detenida. En Espejo Público hemos podido hablar con Daniela (hermana de Adriana) que asegura estar "en shock".

Daniela, hermana de Adriana: "La familia está totalmente destruida porque no sabemos lo que está pasando ni entendemos los motivos. Esto ha sido de la noche a la mañana, no tenemos palabras". Explica que la familia no sabía absolutamente nada de las cartas y tampoco de que su hermana no estaba bien psicológicamente.

Se espera que hoy Adriana pueda hablar con el juzgado que va a instruir esta causa. "Nosotros no sabemos nada, no me han dejado verla, todo lo que sé es por la prensa" señala. También, comenta que todavía no han podido identificar el cadáver de su madre.

"Estoy tan en shock que me parece una película de terror", manifiesta Daniela. Nos ha contado que siempre han estado las tres muy unidas para lo bueno y lo malo, por ello no entiende en qué momento se ha desencadenado todo esto.

No ha podido hablar de temas como la pérdida de la custodia de la niña porque su abogado se lo ha recomendado. Finalmente, aseguraba que su hermana es una persona muy tranquila, seria y muy sensata.

Puedes volver a ver toda la información sobre esta noticia en Atresplayer.