La madre de la niña de 5 años que fue hallada muerta el lunes en la habitación de un hotel de Logroño "no está colaborando" con la Policía en la investigación para esclarecer los hechos, ha afirmado este martes el delegado del Gobierno en La Rioja, José Ignacio Pérez Sáenz, quien ha reclamado prudencia a la hora de calificar con un determinado tipo delictivo lo ocurrido.

Pérez ha pedido "prudencia" a los medios de comunicación, ya que es un caso en el que "hay muchos indicios" que se están investigando. Ha añadido que también es un suceso que tiene "hechos" como la muerte de la niña, y "una mujer, que se ha identificado como la abuela de la niña, con pruebas de que se ha suicidado por ahogamiento en el río Ebro".

El delegado de Gobierno ha confirmado la existencia de cartas de la madre, entregada por un familiar a la Guardia Civil de Haro, y también, como novedad, de la abuela. De las mismas, ha señalado que "dan indicios que van a cometer más algún acto de abandonar esta vida, más que con respecto a la niña".

También ha señalado que la madre sigue, en condición de detenida, en el Hospital, ya que está activo el plazo de 72 horas para que declare antes de pasar a disposición judicial, indicando que su actitud "no es colaborativa". A partir de todo ello, el delegado ha apuntado que "la autopsia no es concluyente" de ahí que hayan pedido que sea un laboratorio, de Madrid, el que "identifique con claridad las causas de la muerte de la niña", por lo que ha reclamado que "no se adelanten la causa" del fallecimiento de la menor.

En su breve intervención ha exigido "prudencia" en varios momentos, por ejemplo para "calificar los hechos porque todavía esta figura delictiva no se ha dado". Preguntado Pérez por si se había puesto en contacto con la familia paterna, éste ha señalado que "no me ha parecido prudente hablar con el padre, porque bastante dolor tiene que tener para que el delegado vaya a consolarle". "Sabe que tiene la solidaridad de Haro y de toda España", porque a todo el mundo los hechos les parecen "horrorosos".