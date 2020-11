La familia del hombre que murió tras ser detenido por saltarse el toque de queda en Jaén no cree la versión policial

Según la versión policial Cristobal se suicidó en el calabozo tras ser detenido pero la familia no se cree esta versión. La Policía asegura que le detuvieron porque estaba alterando el orden público quemando contenedores para protestar por el toque de queda. Según la versión policial, los agentes mantuvieron un forcejeo con este hombre y le tuvieron que administrar un diazepam para controlar su estado alterado de nervios.

Loli es la hermana de Cristobal. Ella y su familia exigen respuestas porque según Loli no tienen nada de información sobre lo que ha pasado. No le parece bien que la Policía haya publicado un comunicado en Facebook narrando los hechos cuando a la familia no les han trasladado qué ocurrió.

De acuerdo a la versión de la Policía, Cristobal se suicidó y su muerte no ha tenido relación con la actuación de los agentes. Loli quiere saber qué ocurrió en la noche de su detención. Le extraña que su hermano se quitara la vida. Cuenta que antes de ser detenido estuvo con unos amigos que han contado que le vieron contento y nada hacía prever este trágico final.

