El calvario de la familia de la asesinada Laura Alonso: "Su asesino está en libertad y mi hija debajo de 3 piedras"

Laura Alonso fue asesinada asfixiada con su propia chaqueta cuando tenía 19 años por Javier Cruz García, un mecánico de Toén (Orense), su antigua pareja de 32 años. Tras conducir varias horas por la localidad con el cadáver de la joven en el coche, se deshizo del cuerpo y lo ocultó entre los helechos. Se dio a Laura por desaparecida y se produjo una eterna búsqueda que terminó cuando se encontró su cadáver.

Ahora, el asesino de Laura ha conseguido el tercer grado 10 años después del crimen. Hemos podido entrevistar a Ramona Pérez, madre de la víctima, la cual estaba muy afectada e indignada con que el asesino de su hija vaya a salir de la cárcel. Los padres de Laura piden una orden de alejamiento porque no quieren tener que encontrarse con el hombre que mató a su hija y además, asegura tener miedo de la reacción que pueda tener si se lo encuentra por la calle.

La familia de Javier Cruz García dicen estar "dolidos" y Ramona comenta que siempre que puede los esquiva, pero ellos no. "No tengo nada que esconder, pero ellos sí, nunca dieron la cara ni ayudaron en la búsqueda de mi hija". El padre del asesino afirma que la familia de Laura parece que no quiera olvidar, a esto, Ramona contesta: "Ellos tendrán dolor pero tienen a su hijo, en cambio mi hija esta bajo tres piedras. Que me pidan que pase página es horrible".

Ramona considera que "los jueces cogen la justicia por el lado que les conviene", ya que en otros casos como el de Diana Quer, su asesino condenado a prisión permanente revisable podría estar en la cárcel 25 o 30 años.

