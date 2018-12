La desgarradora historia de la anciana desahuciada con 98 años: "Hoy duermo en la calle"

Tras el desahucio la mujer pasó 4 horas en la calle, cuando el médico llegó presentaba signos de hipotermia. "Hoy no me he podido lavar, me han sacado de mi casa y no he podido coger ni un lapicero. ¡Qué justicia tenemos!", lamenta.

La versión de su nieto dista mucho de la de Meri. Asegura que su abuela le legó todo conscientemente, que es una persona muy rencorosa y que le dijo que hasta que no le viera en la cárcel no iba a parar. Sostiene que ha recibido amenazas de muerte que podrían venir del entorno de la anciana.

Por su parte, Meri se niega a ingresar en una residencia tal y como solicitan sus familiares. "Hoy duermo en la calle, no me he podido ni lavar hoy".