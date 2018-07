VÍDEO | La conversación del guardia civil de 'La Manada' para obtener el pasaporte que le ha dejado en libertad

La Audiencia de Navarra entiende que no ha habido quebrantamiento de las medidas cautelares de la libertad provisional de Antonio Manuel Guerrero. La resolución cuenta con el voto particular discrepante del presidente de la Sección Segunda de la Audiencia, quien aboga por el encarcelamiento del condenado al estimar que este quebrantó la medida cautelar impuesta al intentar renovar el pasaporte pese a tenerlo expresamente prohibido.

Hemos tenido acceso a la llamada del guardia civil de 'La Manada', para informarse sobre cómo solicitar el pasaporte. En la grabación se puede escuchar a Antonio Manuel Guerrero explicando que debe entregar al pasaporte por una orden judicial. También se procedió al visionado de las grabaciones de las cámaras de la Oficina de DNI y Pasaportes de Tablada (Sevilla) del día 25 de junio de 2018 entre las 10:15 y las 11:45 horas, que recogen la llegada de Antonio Manuel Guerrero Escudero a dicha dependencia en compañía de su padre y posteriormente su presencia en la misma, de la que lo más reseñable es su tranquilidad mientras estuvo allí.

Esta es la transcripción completa de la llamada telefónica:

-Policía Nacional: Policía, buenas tardes.

-Antonio Manuel Guerrero: Hola, buenas tardes.

-PN: Sí?

-AMG: Mira, llamaba, una duda que tengo eh?. ¿Hay alguna manera o algo de algún sitio donde pueda contactar para que me digan si tengo el pasaporte caducado o no? Que lo he extraviado pero no sé si la fecha de validez ya se ha cumplido.

-PN: Bueno, si lo ha extraviado y le hace falta el pasaporte, en cualquier caso, tendrá usted que pedir cita y renovarlo, da igual que le haya caducado o no pues si no lo tiene usted…

-AMG: Sí, mire, le explico mi situación, yo necesito entregar en los juzgados un pasaporte por una orden judicial

-PN: Si…

-AMG: Entonces al enterarme, no encuentro el pasaporte, ese es el problema, entonces tengo que, tengo cuatro días hábiles para entregarlo; entonces no sé si está caducado o no y como me prohíben sacar el pasaporte, si está extraviado, no vaya a ser que saque el pasaporte y salte alguna alarma o requerimiento.

-PN: No, a ver caballero, si usted lo ha extraviado, haya caducado o no, no va poder hacer entrega de nada…. Claro, usted va a tener que sacárselo sí o sí porque ha extraviado el suyo.

-AMG: Vale entonces

-PN: En cualquier caso caballero, la manera de comprobar eso sería a través de la oficina de pasaporte y ahora mismo hasta el lunes por la mañana están cerradas

-AMG: Vale y ¿sabe el número por casualidad?

-PN: Sí, tome nota,

-AMG: Vale, pues mucha gracias, muy amable.