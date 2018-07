La confesión de Ana Julia: "Cuando estaba muerto me dí cuenta de que tenía un problema y me fumé un cigarro"

Ana Julia Quezada, asesina confesa de Gabriel Cruz, asegura que el día en el que desapareció el menor se encontró con el niño en la calle y le ofreció ir con ella a la finca de los abuelos maternos. Prosigue diciendo que ella se puso a pintar dentro de la casa y el niño se quedó fuera. Cuando le vio jugando con un hacha le llamó la atención y tuvieron una discusión, según su versión.

"Tú no eres mi madre, no me mandas y no te quiero volver a ver nunca. Así que nos peleamos por el hacha, se la quité y al final con la rabia, acabé asfixiándole, tapándole la nariz y la boca. Fue dentro de la vivienda, cuando estaba muerto me di cuenta de que tenía un problema importante. Saqué el paquete de tabaco y me fumé un cigarro. Y estuve pensando. No quería hacerle daño a Ángel así que lo mejor fue enterrarlo. Cogí una pala y lo enterré Así él no sabría nunca lo que habría pasado. Me llevé la ropa, al terminar a casa de la abuela y la escondí en casa de la abuela", declaró Ana Julia.

Añade en su declaración que que colocó la camiseta en los juncos para despistar y tiró la ropa del niño en un contendedor. Al final reconoce que cuando los investigadores le pidieron las llaves de la finca se puso nerviosa y fue a buscar el cadáver. Fue entonces cuando la detuvieron en Vícar con el cuerpo del pequeño en el maleterode su coche.