Karwan, el traductor afgano, tras el atentado en Afganistán: "No tengo esperanza por traer a mi familia"

Los atentados en Kabul han frenado en seco la repatriación de colaboradores afganos a España. Para quien ya no hay esperanza es para la familia de Karwan. Traductor afgano del ejército español. En el momento del atentado estaban esperando para poder acceder al aeropuerto.

"Mi familia esperó 2 días. Los americanos no dejaron entrar a mi familia, estaban a 20 metros cara a cara de los americanos. Los americanos no les dejaron entrar" ha contado el traductor afgano, Karwan, en el programa Espejo Público.

"Cuando empezaron las bombas llegaron unos gases a sus ojos. Lo pasaron muy mal. Han escapado de la zona y están escondidos. Me comunica que necesitan ayuda. He perdido la esperanza, no tengo esperanza. Esperaba que los españoles que los fueran a recoger a mi familia. No fueron por ellos" ha contado el traductor afgano colaborador del ejército español.

"Hay opciones si se tiene voluntad política. Hay muchísimas tribus. Ahora solo quedan las operaciones encubiertas. Va a ser muy complejo entrar en Afganistán. Los talibanes no van a permitir ninguna intromisión" ha asegurado el analista en inteligencia, Fernando Cocho, en el programa Espejo Público.

