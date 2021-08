Así está ayudando Antonio Pampliega a decenas de personas a salir de Afganistán

El periodista Antonio Pampliega ha explicado en el programa Espejo Público la labor que está realizando en colaboración con el ejército español. El reportero de guerra ha explicado que ahora mismo tiene 9 niñas de la selección nacional en silla de ruedas. "Algunas de ellas que han ido en muletas, incluso con andador, están delante de la puerta esperando a que la ministra Montero me dé el OK para que puedan pasar".

"Llevan casi 14 horas metidas en una zanja. Hemos creado un chat de grupo con todas ellas y ayer a las 3:00 de la mañana empezaron a llegar al aeropuerto, están en la puerta y solo esperan el permiso. Entonces, si ellas lo han conseguido que van con andador, con muletas, yo creo que hay una posibilidad para Karwan" ha asegurado el periodista Antonio Pampliega.

El reportero de guerra también ha conversado con Karwan, el traductor afgano que pide desesperadamente que saquen a su familia del país. "Ayer, cuando estuve hablando con él, cuando le colgué llame a mi contacto en el Estado Mayor de la Defensa. Es un teniente general que es quien me está ayudando y que está reconociendo a las personas que le estoy mandando".

"Me ha dicho 'Antonio, nosotros no estamos saliendo a buscar a nadie Y para que lo sepas, hay varios convoys con personal español en la puerta del aeropuerto, parados por los talibanes y no les dejan acceder" ha explicado el periodista, Antonio Pampliega, en el programa de Antena 3 Noticias.

"Las opciones se las volví a repetir ayer a Karwan. Es muy complicado pero se la tienen que jugar" le ha dicho Pampliega a Karwan. El periodista también ha explicado la situación de varios autobuses que esperan acceder al aeropuerto de Kabul con colaboradores. "Lo de los autobuses no sé a quién se le ocurrido la brillante idea pero están todos parados en los checkpoints. Y lo peor no es que estén parados sino que los talibanes están subiendo y están pidiendo documentación a toda la gente que va en esos autobuses. A pesar de que tengan salvoconductos están buscando a personas como el padre de Karwan. Lo van a sacar y está claro donde lo van a meter, en una zanja".

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha puesto en valor el trabajo de las fuerzas militares españolas. "Nosotros hacemos lo que podemos en una situación que no controlamos en absoluto. Fuera del aeropuerto de Kabul no se puede actuar. El propio aeropuerto de Kabul está en manos de Estados Unidos.

"Hasta yo estoy haciendo indicaciones personalmente para personas que puedan entrar y como consecuencia de los golpes que hay mucha gente se vuelve. Quiero poner en valor el enorme esfuerzo que se está haciendo. Es que nuestros soldados están jugando la vida" ha afirmado la titular de Defensa en el programa Espejo Público.

Puedes ver la entrevista completa al periodista Antonio Pampliega en Atresplayer