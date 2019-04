Julián Múñoz quiere pactar con fiscalía para rebajar su pena

Julián Muñoz, harto de prisión podría tirar de la manta ¿pero qué pasaría entonces? Podría llegar a un acuerdo con fiscalía para contar todos los detalles conocidos como saqueo del ayuntamiento de Marbella. Estas serían las posibles consecuencias

Julián Muñoz está cansado de su vida en la cárcel. El ex alcalde ha tratado de evitarla por todos los medios, pero uno tras otro sus recursos han sido rechazados.

Agotado de luchas judiciales ya no trata de demostrar su inocencia sino de acumular por la vía rápida las sentencias. Cuanto antes empiece a cumplirlas antes accederá a los anhelados permisos penitenciarios.

Una de sus últimas bazas pasaba por el último consejo de ministros. Muñoz solicitaba el indulto por motivos de salud y buen comportamiento, pero el gobierno se lo denegaba.

Este último traspiés ha agotado su paciencia y a sus 66 años su obsesión es salir a cualquier precio.

Así que el autoproclamado como marioneta de la trama corrupta, parece decidido a cortar los hilos y denunciar, con pelos y señales, a quienes según él los movían, a cambio de aligerar sus años de condena.

Su amenaza, no es la primera vez que lo hace, centra los focos en sus compañeros de banquillo: el cerebro de la trama juan Antonio Roca, el abogado José María del nido, su ex mujer Maite Zaldívar y su ex pareja Isabel Pantoja, todos ellos ya con condenas en firme.