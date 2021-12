Julián Ezquerra: "Los sanitarios estamos muy decaídos después de 2 años de pandemia"

Julián Ezquerra, portavoz del sindicato Amyts, señala que los profesionales del sector sanitario están muy decaídos después de 2 años de pandemia y "viviendo una situación muy dura". Todos hemos visto cómo compañeros han enfermado y han llegado a morir y la situación no termina de mejorar. "Cada día aparece una nueva situación que preocupa como las largas colas en los centros de salud que estamos viendo", señala.

Lamenta las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que según Ezquerra "venía a decir que la culpa estaba dentro de los propios centros de salud y no había gente que arrimara el hombro".

Señala que "en Madrid no hay médicos desde hace tiempo porque ya no quieren trabajar aquí". Sostiene que, según datos de la Consejería de Sanidad, desde el año 2020 había 4.057 médicos en atención primaria y este último mes de noviembre hay 4.033. Con estas cifras el doctor se pregunta dónde están esos refuerzos. "Los que se jubilan no se sustituyen y los que abandonan tampoco, hay ahora menos que cuando empezó la pandemia. Las centralitas están saturadas", lamenta.

Asegura que la pandemia está dejando de lado la atención de otras patologías y se está retrasando la sospecha oncológica. "Ese diagnóstico tardío hace que el paciente llegue tarde al cirujano y al oncólogo", señala.

