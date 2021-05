El juicio de Godella se centra en determinar si el padre partició en el crimen de los dos bebés

El 14 de marzo de 2019 fueron hallados enterrados en una vivienda del término municipal de Godella (Valencia) un niño de 3 años y medio y una niña de apenas cinco meses, los presuntos autores del crimen sus padres que hoy serán juzgados.

Los acusados han acudido esta mañana a sede judicial. Se está constituyendo el jurado popular que juzgará a Gabriel y María, padre de los dos pequeños. Tras la lectura de los escritos de acusación llegará el turno de palabra de estos progenitores. Para Gabriel Fiscalía pide 50 años de cárcel, 25 por el crimen de cada hijo.

Para María solicitan el internamiento en un centro psiquiátrico. Do análisis forenses determinan que sufre esquizofrenia paranoide. Señala Nacho Abad que hay evidencias científicas de que la madre mató a sus hijos, más allá de que lo haya confesado. En el caso de Gabriel, el padre, no hay evidencias, no ha confesado nada y su pareja le exculpó en un primer momento. Sin embargo, a lo largo de la instrucción ha habido conversaciones de la familia con María y finalmente ella ha cambiado su declaración.

Una vez que Gabriel ha roto su relación con ella desde la cárcel, lo que se sospecha es que durante ese juicio la única prueba que va a haber contra Gabriel es que ella diga que se lo ordenó.

