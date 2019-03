Juez Calatayud: "Todo joven tiene derecho a una segunda oportunidad"

Dicen que sus sentencias para los menores que delinquen son sencillas, proporcionadas y, sobre todo educadoras. Sancionan el delito, pero están dirigidas a reinsertar al menor y evitar que sea pasto de lo que él denomina "la justicia de los mayores". Emilio Calatayud ha visitado Espejo Público pues acaba de publicar un libro en el que explica cómo se puede ayudar a los jóvenes a salir de la delincuencia. "Buenas, soy Emilio Calatayud y voy a hablarles de", es el título del libro.

"Lo primero que tengo que decir es que el libro lo ha escrito Carlos Morán. Lo que contamos es la relación que existe actualmente entre padres e hijos, de hijos con padres, el aumento de las agresiones de los hijos a sus padres y tocamos el tema de las nuevas tecnologías", asegura.

En el libro, el juez Emilio Calatayud habla también de su propia infancia. "Yo tuve una infancia normal, pero hice cosas que hoy en día serían delito. También tuve un problema de timidez con los estudios y es cuando mi padre tomó cartas en el asunto". De su padre no tiene más que palabras de elogio. "Mi padre era un hombre muy inteligente con las ideas muy claras que llegó un momento en el que me dijo que debia elegir si estudiar o trabajar. No se andaba con chiquitas. He cobrado lo mío", dice.

Considera el juez Calatayud que "lo más importante es ser buena persona, honrado y ser feliz consigo mismo". Es un defensor de las segundas oportunidades, sobre todo en el caso de menores. "Todos tienen derecho a una segunda oportunidad si luego la aprovechan o no, es cosa de ellos".