Juan Miguel, exmarido de Karina, víctima de un pinchazo en un festival: "Sale que me han inyectado éxtasis"

En plena oleada de denuncias por, presuntos, pinchazos en discotecas y clubes sobre todo a mujeres hemos podido hablar con un famoso que asegura haber sido víctima de esta práctica. Juan Miguel, el famoso peluquero y exmarido de Karina ha relatado en Espejo Público cómo en un festival en la Comunidad de Valencia "enorme, con unas 50.000 personas dentro" al salir de la zona VIP para llevarle "la pulserita" a un amigo que iba a entrar sintió el pinchazo.

"Noté como un pinchacito, pero no de una aguja grande, es como de insulina. Noté como un mareo y me fui a mi casa". Juan Miguel relata que ese día estuvo con fiebre y malestar y al día siguiente sufrió una reacción por lo que acudió a Urgencias donde le habrían diagnosticado la presencia de éxtasis en la sangre. "En la analítica sale que me habían inyectado éxtasis y lo otro no sale".

Juan Miguel asegura que él tuvo suerte porque lo acompañaron y llegó a su casa y dice que "ahora me tengo que pinchar durante 14 días en la tripa para que no haya enfermedades". Las fuerzas de seguridad del Estado investigan al menos 60 denuncias de "pinchazos". Algunas se están formalizando días después de la agresión, Juan Miguel de hecho ha reconocido que lo va a denunciar pero todavía no lo ha hecho.

Prácticamente todas las denunciantes son mujeres y, en todos los casos analizados, no han sido víctimas de un delito posterior al "pinchazo", como agresiones sexuales o robos.

Hasta el viernes la Guardia Civil solo tuvo constancia de un caso en el que la víctima era un hombre, al que tras el "pinchazo" le robaron algunas de sus pertenencias.