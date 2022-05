Juan Marín revela la cifra exacta de su sueldo como vicepresidente de la Junta de Andalucía

Señala Juan Marín, vicepresidente de la Junta de Andalucía, que no toma ninguna precaución por no ser expiado después de que se haya destapado el escándalo del caso Pegasus ni le preocupa: "Tampoco tengo nada que ocultar, esto va en función de lo que cada uno quiere que los demás no se enteren. Siempre digo lo que pienso", señala.

Los sondeos en las próximas elecciones de Andalucía dejan a Ciudadanos al borde del abismo y Juanma Moreno busca gobernar en solitario. Marín está seguro de que no va a haber un Gobierno en solitario sino que volverá la coalición y aspira a que sea con Ciudadanos porque cree que su formación ha transformado Andalucía social y económicamente.

"Vox quiere Andalucía como un campo de experimentos"

"Si hubiera hecho caso de los sondeos no estaría gobernando hoy porque en 2018 todo apuntaba a que Susanna Díaz gobernaría en solitario en Andalucía y también a que Mañueco lo haría en Castilla y León y ha tenido que pactar con Vox", destaca. Marín pone sobre la mesa que el vicepresidente de la Junta de Castilla y León Juan García- Gallardo cobra un sueldo de 100.00 euros anuales "que ya lo quisieran muchos, entre ellos yo". Él gana unos 58.000 brutos, 3,747 netos anuales con 5 consejerías más la vicepresidencia. Mientras que destaca que el vicepresidente de Castilla y León "ha sido más listo sin competencias y encima se lleva 100.00 euros para casa".

"Estoy seguro de que Juanma Moreno no gobernará en solitario y volverá a haber una coalición"

Cree que "Vox quiere Andalucía como un campo de experimentos". Para Marín ha quedado demostrado que Andalucía puede ser el motor económico de España cuando se aplican las reformas de los últimos 3 años. "Estamos en el top 5 en competitividad fiscal, crecemos más que la media y creamos más empleo. En inversiones hemos llegado a los 34.000 millones de euros de exportaciones, a la equiparación salarial de los docentes públicos. Hemos transformado Andalucía porque aquí viven 8 millones y medio de españoles".

No tiene relación con la candidata de Vox Macarena Olona: "Esta señora todavía no ha aparecido por Andalucía Ellos tienen muy claro para qué quieren utilizar a los andaluces",, subraya.