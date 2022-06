Juan Marín aplica la receta de sus torrijas a Andalucía: "Hago las mejores torrijas del mundo"

Andalucía decide su futuro político este domingo y a tenor de las encuestas hay un claro favorito para estas elecciones. Tras una legislatura de coalición entre el PP y Ciudadanos esta nueva cita electoral desvelará si Vox arrebata a Ciudadanos su silla de socio del gobierno autonómico como ocurrió en Castilla y León o no.

Susanna Griso ha entrevistado a Juan Marín, candidato de la formación naranja que pese a los malos augurios de los sondeos se muestra optimista y confía en "sumar lo suficiente" para que Andalucía "no se meta en un lío el lunes por la mañana" y zanja: "Me da igual la proporción".

Tras las declaraciones de Adriana Lastra alentando a salir a la calle si Vox entra en el Parlamento andaluz, Marín ha lanzado un mensaje de tranquilidad y ha considerado dichas declaraciones una "irresponsabilidad" porque a su juicio "le entregan el Gobierno a Vox". Marín contesta a la socialista asegurando que un "dirigente político tiene que salir a ganar el partido, no a meter miedo" además añade: "Sea cual sea el resultado no voy a salir el lunes a protestar porque los andaluces no se equivocan cuando votan. El partido no termina hasta que finaliza el último cuarto y el ultimo cuarto terminará el domingo a las 20:00 horas. Yo respetaré los resultados. Sé ganar y sé perder".

Marín ha insistido en la buena relación que han mantenido durante la legislatura con sus socios aunque reconoce que tampoco está de acuerdo con el candidato del PP de tener las manos libre y un gobierno en solitario ya que cree que "eso no es sano. Los gobiernos en solitario, con las manos libres al final terminan metiendo la mano en el bolsillo al ciudadano".

En el último debate de cara a las elecciones de Andalucía Marín protagonizó una anécdota graciosa ya que le prometió enviarle su receta de las torrijas. El candidato de Ciudadanos presume de hacer "las mejores torrijas del mundo" y utilizando el símil asegura que en Andalucía ya han puesto en marcha las recetas que su partido defiende. "Seguir simplificando la administración, hemos eliminado 75 chiringuitos, hemos bajado impuestos y tenemos que seguir aliviando la carga fiscal".