Juan Lobato: "Hay demasiados macho alfa en la política española"

"Felipe tiene nombres en su cabeza pero si lo dice están políticamente muertos" asegura Juan Lobato cuando le preguntan por la frase que pronunció el expresidente en Espejo Público. Felipe González aseguró que no iba a decir quiénes eran sus candidatos para no perjudicarles y Juan Lobato niega que haya una "operación" para que él sea el sucesor de Pedro Sánchez. "No, para nada", asegura el secretario general del PSM y añade que lo que a él realmente le gustaría es que fuera una mujer quien dirigiera el partido una vez se marche Sánchez.

Susanna Griso le ha preguntado si se ve habitualmente con González y Lobato dice "la última vez que me reuní con él fue con Francina Armengol en julio de 2023". Cuenta que las quinielas son algo habitual, que se utilizan a nivel interno pero que a él "le afecta poco" porque asegura ser "una persona muy pasional, de etapas y ahora estoy centrado en la Comunidad de Madrid".

Juan Lobato dice tener claro que lo único que te blinda dentro del partido "son los militantes" y dice sentirse orgulloso de tener el apoyo de la mayoría de votantes de Madrid.

Especulaciones sobre su relación con Page

Durante su intervención en Espejo Público ha explicado un caso reciente que le ha sucedido con un medio de comunicación. Dice que la semana pasada publicaron que come habitualmente con Emiliano García Page (uno de los barones más críticos) en Toledo. "No he comido con Page en mi vida ni hablo con él", asegura que es mentira y que tuvo que llamar al periódico para pedir una rectificación. "Si alguien saca una foto mía comiendo con Page yo dimito mañana" sentencia. Aunque asegura que no sería ningún problema si fuera cierto "porque le tengo mucho respeto" pero no le gustan las especulaciones.

Demasiados 'macho alfa'

Por eso asegura que "hay demasiados machos alfa en la política española", que hace falta un poco de respeto y empatía. Defiende que la próxima secretaria general del PSOE debe ser una mujer aunque recuerda que eso será "cuanto toque" porque asegura que Sánchez "tiene resistencia para rato".