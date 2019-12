Tan solo hace dos días, el 17 de diciembre 'El Chicle' fue condenado finalmente a prisión permanente revisable y a diez años de libertad vigilada por cometer un delito de asesinato con alevosía, cometido para ocultar otro delito y subsiguiente a un delito contra la libertad sexual de Diana Quer.

Ahora, Juan Carlos Quer, ha entrado en directo para contar como se siente después de esta condena tan esperada por parte de la familia de Diana Quer: "Este es el legado de Diana, porque el mantenimiento de la pena de prisión permanente revisable salvará vidas".

Cree que este tipo de personas como José Enrique Abuín, "no son personas reinsertables" y por ello, merecen ser condenados a prisión permanente revisable, "para que los ciudadanos de bien estemos protegidos".

Juan Carlos Quer sobre los políticos españoles respecto a la pena de prisión permanente revisable: "Me llama la atención que existan políticos sectarios que atentan contra el sentido común de cualquier ciudadano". Añade que no ha visto ni un solo político que en el caso de Marta Calvo Burón hayan levantado el dedo diciendo que esta circunstancia no la podemos seguir manteniendo en nuestro código penal.

Finalmente, ha comentado que ha pedido una reunión con Pedro Sánchez para poner en evidencia que ocho de cada diez ciudadanos españoles quieren que se evite la derogación de esta pena.

