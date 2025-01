Juan y Araceli decidieron seguir con el embarazo aunque sabían que su bebé no viviría mucho: "Mi hija venía con una misión y la cumplió"

Alonso Caparrós reconoce que este es uno de los reportajes "más bonitos y especiales" que ha hecho en su vida. Se trata de la historia de Juan y Araceli. Esta pareja supo con semanas de antelación que uno de los mellizos que estaban esperando no sobreviviría mucho tiempo tras nacer. Podrían ser semanas, horas o días pero no mucho más tiempo. El matrimonio tenía que decidir entre dos opciones: el feticidio selectivo o dejar que naciera su hija Araceli para poder conocerla y abrazarla aunque solo fueran unos minutos.

Recuerda esta madre que tuvo un embarazo muy bueno Estaban muy felices de saber que venían dos hijos: niño y niña. En la semana 11 se vio que había una diferencia de tamaño. Aquel fue el primer síntoma de que algo no iba bien en la gestación. A las 14 semanas les confirmaron el diagnóstico. "En ese momento el mundo se me vino abajo. Estaba muy preocupada con un dolor inmenso y me temblaban las rodillas", recuerda esta madre.

Se le abrían dos opciones: o continuar con el embarazo o interrumpirlo. Juan y Araceli deciden seguir adelante a pesar de que el pronóstico del tiempo de vida era incierto. "El primer milagro fue que la niña naciese". Durante el embarazo pedía poder conocer a su hija y que se pudieran despedir.

"Muchas madres se sienten culpables de las enfermedades de sus hijos por algo que hayan podido hacer mal en el embarazo"

En el hospital La Paz conocieron a los profesionales que les han acompañado en este duro proceso. "Cuidar es hasta el último instante, incluso después acompañar a estas familias. Cuentan estas mujeres que acompañan que muchas madres se sienten culpables de los problemas de sus hijos por algo que hayan podido hacer durante el periodo de gestación.

Juan reconoce que esta situación es excepcional que "no ocurre muchas veces". La pareja ya tenía dos niñas y cuando recibieron el diagnóstico veían una posibilidad de esperanza. Su hija tenía una enfermedad conocida como el síndrome de Edwards. Lo que más daño le hizo fue ir a internet en busca de respuestas.

"Recuerdo la alegría inmensa del momento en el que nació"

La pequeña sobrevivió 3 días. Nada más nacer se la pusieron encima del pecho. Recuerda la alegría inmensa de ese momento. "Los dos besábamos a Arita, fue un momento de plenitud máxima", recuerda esta madre. Bautizaron a la niña nada más nacer. "Nos dijeron que lo hiciéramos, porque si queríamos bautizarla a lo mejor el sacerdote no iba a llegar a tiempo y ese era el momento".

"Le dije que la iba a echar mucho de menos porque no podría acompañarla en su boda"

Para ellos era importante que cuando naciera la pequeña conociera a sus hermanos. No puede evitar emocionarse hasta las lágrimas cuando recuerda todo lo que no le pudo decir. "Le dije que la iba a echar mucho de menos porque no podría acompañarla a su boda". También le decía que se fuera en paz porque ya les había llenado el corazón y siempre la iban a querer. Reconoce que le pidió perdón a su hija por si en algún momento del embarazo la había visto como una carga.

Para esta madre la fe cristiana es el mayor consuelo en estos casos. Reconoce que nadie puede comprender la muerte de un hijo pero vieron este hecho como algo que formaba parte de la estrategia que Dios tenía para ella. A estos niños los llaman niños incompatibles con la vida y no suelen hacer un piel con piel. Araceli lo hizo y ahí vieron los beneficios de esta práctica. "Hay familias que están muy asustadas y no se atreven a coger a sus hijos porque saben que van a morir y temen hacerles daño", cuenta.

Mucha gente les preguntaba por qué su hija iba a nacer para morir. "Mi hija ha nacido para amar, no solo para morir, ella venía con una misión y la ha cumplido".

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.