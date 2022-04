Juan Antonio Paredero: "El mérito de los audios de Piqué y Rubiales es el tono de conchaveo con el que se hablan ellos"

Luis Rubiales, presidente de la RFEF, y Gerard Piqué, defensa central del FC Barcelona, habrían pactado en 2019 una comisión de 24 millones de euros para trasladar la Supercopa de España a Arabia Saudí tal y como se desprende de las conversaciones que han salido a la luz en unos audios de ambos.

El jefe de deportes de Antena 3 Noticias, Juan Antonio Paredero, asegura que el cobro de las comisiones no es ilegal. "Es un 10% de los contratos y está dentro de lo que se vive hoy en día en los contratos deportivos", apunta el periodista. Cree Paredero que el gran mérito de estos audios es "el tono de compadreo y conchaveo en el que se hablan ellos". Asimismo, advierte de otra circunstancia: "Piqué va a a ser arbitrado por unos empleados de su amigo. Si hace una entrada al límite del reglamento de amarilla o no, un árbitro qué va a hacer sabiendo que es amigo de su jefe", se pregunta.

Afirma que los árbitros en esta competición los pone la federación española, "los pone Rubiales que es amigo de Piqué. El colegio de árbitros depende de la federación española".

Explica además que la participación en la Supercopa del Real Madrid y el Barcelona no es automática. Los participantes en la Supercopa están delimitados por la ley: Primero y segundo de la liga contra finalista y campeón de la copa del rey. "Si no está Real Madrid y Barcelona se cobra menos, pero no se puede hacer nada para que vayan", señala.

