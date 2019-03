Jóvenes y artistas

Los jóvenes son los más afectados por la crisis, y si encima son jóvenes artistas la cosa se complica mucho más. Bailarines o actores tienen que buscarse trabajos provisionales para costear sus sueños.

Joven y artista es sinonimo de crisis. Shaina y Almudena son un ejemplo de este pequeño grupo. Ellas no dejan de moverse y están convencidas de que pronto llegará su oportunidad. Sostienen que lo suyo es un trabajo serio y que si no fuese por su profesión la gente no tendría ocio.

Es una generacion que está lejos de estar perdida, sabe muy bien lo que quiere. Y como dicen: "Hay que adaptarse y ser positivo". Cuando hay tiempos de recesión, las generaciones siguientes salen más fortalecidas.