Un joven, sobre la tributación del SMI: "Vamos a lidiar con las consecuencias de que el Gobierno no nos tenga en cuenta"

Ya se ha aprobado la subida del salario mínimo interprofesional, y la medida no ha estado exenta de polémica. Ha crecido un 4,4%, lo que supondrá un aumento mensual de unos 50 euros para los trabajadores que tengan SMI. Se trata de 1.184 euros al mes distribuidos en 14 pagas. Este ajuste beneficiará a aproximadamente 2,4 millones de empleados en todo el país.

Sin embargo, el impacto de la medida de Sumar ha quedado empañado por una decisión del PSOE: obligar a tributar a aquellos que cobran ese salario, algo que nunca se había hecho. Se pagaría unos 21€ al mes. Pero no afectaría a todos. Se salvarían de pagar las personas con familiares a su cargo, así que los más afectados serán los jóvenes sin hijos.

¿Qué piensan los jóvenes de pagar impuestos por el SMI?"

Preguntamos en la calle y las opiniones son de todo tipo: "Injusta, fatal..", aunque también hay a quien "le parece muy bien". Hoy en Espejo Público hemos hablado con Álvaro González, un joven de 23 años activista social que ha compartido su perspectiva sobre esta iniciativa. ¿Le parece justo? Desde su punto de vista, "hace falta contribuir, pero no es del todo una medida justa".

El gobierno lo justifica diciendo que, de no hacerlo, se generaría un agujero en las arcas públicas, pero Álvaro cree que "esa necesidad debería cubrirse de otra manera y no centrándose en los jóvenes que cobran en SMI". Para él, la imagen que da a los jóvenes esta medida es que "somos nosotros quienes vamos a lidiar con las consecuencias negativas de que el Gobierno no nos tenga en cuenta". Álvaro piensa que, actualmente, solo tiene en cuenta sus intereses, "en este caso subsanar la falta de fondos públicos". Además, se queja de que las fuerzas políticas no se pongan de acuerdo.

En un contexto de alquileres cada vez más altos y suministros encarecidos, ¿es lógico que tengan que tributar las personas que menos cobran o hace falta para mantener el sistema equilibrado?

