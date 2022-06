Una joven inventa un secuestro en Alicante para ligar con un amigo y la Policía la encuentra tumbada en su cama

Una joven ha sido detenida al Alicante por haber simulado un secuestro. La chica, de 20 años, estaba en su cama con el móvil chateando con el chico que le gusta: un menor de 17 años. Comienza a decirle que está secuestrada.

Casi la totalidad de las dotaciones policiales de Alicante se pusieron a buscarla y finalmente descubrieron que lo hizo para llamar la atención porque el chico le gustaba mucho. Su amigo llamó al 112 contando que a esta joven la habían amenazado con un cuchillo y se la habían llevado con un coche. Rápidamente la Policía naiconal movilizó varias patrullas en busca del paradero de la joven.

Los agentes se personaron en varias ubicaciones de la localidad de Alicante ya que la detenida le iba diciendo a este chico en todo momento las supuestas localizaciones en las que ella se encontraba. Finalmente la Policía fue a casa de la joven y se la encontró tranquilamente tumbada en su casa mientras chateaba con el joven. En un primer momento dijo que los secuestradores ya la habían liberado pero después aseguró que todo era mentira y que lo había inventado para llamar la atención de su amigo. La joven de 20 años ha sido detenida por estos hechos por un delito de desórdenes públicos.

Estos son algunos de los mensajes que la joven envía al otro menor pidiendo ayuda:

"Me han secuestrado, estoy en la habitación de una casa de lo que creo que es el barrio de San Andrés. He podido recuperar mi teléfono. Han sido estos, a los que denuncié porque me robaron. Estaba en el centro comercial cuando de repente me amenazan con un cuchillo para que haga lo que ellos quieran me meten en un coche y me traen a esta casa y me dejan aquí en una habitación. Tengo miedo, quieren verte, quieren que nos veamos en el hotel, ven por favor, tengo miedo de que me maten".