Un joven español, víctima de la negligencia médica en Holanda

Cuando Abel empezó sentir un dolor en su oído izquierdo, acudió a un médico holandes para que le tratara. Con su tarjeta sanitaria europea, le atendió sin problemas. Le dijo que no tenía nada y le mandó de vuelta a casa. A los pocos días, Abel comenzó a sentirse mal, por lo que decidió volver al médico. En ese momento, comenzó un peregrinaje de médico en médico y de hospital en hospital. La cosa no mejoraba y ningún médico le atendía. En este momento, Abel se encuentra en un hotel con un derrame cerebral sin ser atendido por los médicos.

Cristina, su madre, ha declarado a Espejo Público que viven una verdadera pesadilla. "No entendemos este cúmulo de barbaridades. Le han diagnosticado de todo pero lo que tiene es un derrame derebral. No le han servido de nada los papeles europeos para que le atiendan, si no es por el seguro médico privado de Mapfre no se cómo estaría", se lamenta. También se lamenta de la poca atención que ha recibido de la cónsul española en Holanda. "Nos dijo que no podía hacer nada", afirma Cristina.