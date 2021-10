Una joven de 15 años, en estado grave tras sufrir un coma etílico en un botellón en Madrid

Agentes de la Policía municipal han encontrado 20 bolas de acero, tornillos y tuercas de grandes dimensiones en el Parque del Oeste de Madrid. Todo este material ha sido hallado en una zona donde se estaba celebrando un botellón.

Señala el comisario José Luis Morcillo que, de no haber encontrado este arsenal, estaríamos hablando de otra cosa y no de un botellón. Recalca que consumir alcohol en la vía pública está prohibido pero no todos los chicos que van allí son delincuentes. "Puede haber un componente de desobediencia e irresponsabilidad pero no tienen por qué ser delincuentes", advierte.

Pone de relieve que existen ciertos grupos violentos que "parasitan los botellones" que son los que podían haber usado estos tornillos y estas bolas, que "son artefactos que pueden causar la muerte a un Policía y eso ya no es botellón".

Recalca el comisario que una de las labores de Policía municipal es la de proteger a los menores. Es el caso de una chica de 15 años que está ingresada en coma etílico y su estado es grave. La joven realizó un botellón este fin de semana en una zona alejada del centro de Madrid. Al encontrar a un menor los agentes ponen en marcha un procedimiento para localizar a los progenitores e interesarse de por qué no había nadie con esa menor. "Esto puede llevar a retirar incluso la tutela de los padres", afirma.

Puedes volver a ver la entrevista al comisario José Luis Morcillo sobre los botellones salvajes en Madrid en Espejo Público a través de Atresplayer.