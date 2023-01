Josie, estilista de Cristina Pedroche en las campanadas: "Es una capa increíble, quedará para la posteridad"

Sorprender cada año, arriesgar e innovar, pero también enviar un mensaje a través de la ropa. Son los objetivos del trabajo de Josie como estilista de Cristina Pedroche en las Campanadas de Antena 3, noche en la que la presentadora lleva cada año, gracias a su creatividad, el look más viral y comentado de la transmisión.

"Es una capa increíble, que quedará para la posteridad y que está cargada de humanidad. La alegoría que yo planteé es un deseo universal y personal, la verdad es que es lo queríamos. Queríamos una escultura que simbolizara la paz", ha empezado su entrevista en Espejo Público, dejando claro que ha sido un año de trabajo duro, pero que no puede estar más satisfecho del resultado.

Josie, "muy orgulloso" del estilismo de Pedroche

"Estamos contentos, súper satisfechos, después de ocho años, cada vez disfruto más las críticas, me he divertido muchísimo", decía el estilista sobre las críticas. "No era fácil de entender, hay mucha gente que no ha entendido nada", continuaba exponiendo. Las campanadas de Antena 3 fueron las más vistas de la televisión con 6.666.000 millones de espectadores y un 39% de cuota de pantalla.

El estilista también ha recalcado "la valentía" de Cristina Pedroche y ha asegurado que cuando el "plan A" tiene el visto bueno de la presentadora todos van "a muerte" con ese plan. Para él, este era un proyecto "muy ambicioso" que ha salido adelante gracias al trabajo de todo el equipo.

Una capa de basura cristalizada

Una capa de basura cristalizada fue la primera idea para acompañar al fabuloso vestido de Cristina Pedroche. Sin embargo, esto suponía un lío y pensaron que qué mejor idea que una capa que llevase consigo todos los mensajes y deseos de paz de gente que realmente los necesita. Fue entonces cuando la espectacular idea acabó de tomar forma.