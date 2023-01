Cristina Pedroche nos impresiona con un especial vestido lleno de mensajes en Campanadas: "Simboliza la paz"

La noche de Fin de Año se ha vuelto a vestir de largo en Antena 3 para despedir al 2022 y dar la bienvenida al 2023. Tras haber conseguido las Campanadas más vistas de su historia y ser la primera televisión privada en liderar, estas Navidades Cristina Pedroche y Alberto Chicote se han juntado de nuevo con los espectadores en los últimos minutos del año para recibir al nuevo año, en directo y desde la Puerta del Sol.

Era uno de los momentos más esperados por todos y por fin Cristina Pedroche ha desvelado su secreto mejor guardado: su vestido elegido para despedir el año 2022 en las Campanadas de Antena 3.

El vestido de Cristina Pedroche

Por noveno año consecutivo, Pedroche ha vuelto a conseguir convertirse en el centro de atención con su diseño escogido para la noche de las Campanadas. Y como no podía ser de otra manera, la presentadora nos ha vuelto a dejar con la boca abierta con esta elección tan especial. Un año en el que, de nuevo, se refleja el gran trabajo que hay detrás de este impresionante look. Y es que como ella misma revelaba en 'El Hormiguero' hace tan solo unos días este 2022 iba a ser el año...

Un año donde el famoso estilista y gran amigo de Cristina, Josie, ha vuelto a ponerse al frente de este especial y tan esperado estilismo. Un look donde, como ella misma confesaba "han participado casi 100 personas en este vestido, es el año en el que más personas han participado", ha señalado.

Y es que no iba a ser menos, Cristina Pedroche nos ha impresionado con un vestido con un mensaje muy especial. Un top representando a una paloma del escultor Jacinto de Manuel con una maravillosa falda trasparente de tul diseñada por Jacinto Garaizabal. Un look que dejaba entrevisto su preciosa tripa de embarazada, tal y como anunció hace un día en sus redes sociales: "Para mí simboliza la paz", recalcaba la presentadora.

La capa que ha usado antes de destapar su cuerpo ha sido en homenaje a ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados. Una capa muy especial en la que se han visto representados dibujos de niños, mensajes y deseos de las personas más necesitadas: "Esta capa ha sido una tienda de refugiados real de Pakistán", explicaba muy emocionada la presentadora antes de destapar su cuerpo.

El anuncio de embarazo Cristina Pedroche y Dabid Muñoz

"No hemos podido elegir ni cuándo ni cómo dábamos la noticia. No nos han dejado. No han sido nuestros tiempos ni nuestras formas y eso nos ha puesto muy tristes. Hay líneas rojas que nunca se deberían cruzar. Porque había mucha gente importante para nosotros, gente de nuestra familia que no sabía nada, además de que todavía no era seguro decirlo. Ni nos llamaron para confirmar o desmentir", han comenzado escribiendo.

"Aún así", ambos aseguran estar "ante el viaje más apasionante que vamos a vivir y, por supuesto, lo queríamos compartir con todos vosotros, como siempre, por aquí. Nada de exclusivas, nada de trabajo. Esto es solo personal. Lo más personal e íntimo que tenemos".

Con un "punto y aparte", Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz han querido poner de manifiesto la ilusión que sienten por esta dulce y emocionante etapa en la que se aventuran por primera vez: "No conocemos mayor felicidad que la que nos da este bebé que se está cocinando a fuego lento para ser nuestro mejor guiso".