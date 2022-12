Cristina Pedroche se sincera antes de las Campanadas: "Este año va a tocar el corazón de la gente"

Alberto Chicote y Cristina Pedroche ya tienen todo preparado para retransmitir en directo las Campanadas en Antena 3 para despedir este año y dar la bienvenida al 2023.

Los presentadores han adelantado en esta entrevista exclusiva algunos detalles de lo que se encontrarán los espectadores en la noche de Fin de Año que está cada vez más cerca: “Este es el año que más va a tocar el corazón de la gente”, ha revelado Pedroche.

"Va a haber cositas y detalles muy especiales"

La vallecana también ha confesado si el diseño del look que lucirá esa noche esconde algún significado: “Siempre me desnudo emocionalmente, no solo es el vestido”. Además, Cristina ha explicado cómo afronta las críticas que recibe a menudo en las redes sociales sobre sus vestidos y qué hace con los de los años anteriores.

Por su parte, Alberto Chicote también ha respondido a la pregunta que todos nos hacemos, ¿él ve el vestido de Cristina Pedroche antes que los espectadores o en el mismo instante? ¡Todo esto, al detalle, en el vídeo de arriba!