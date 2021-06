Josep Sánchez Llibre: "El Rey tiene que normalizar sus visitas a Cataluña y viajar cuando lo crea conveniente"

Señala el presidente de Foment del Treball (Patronal Catalana), Josep Sánchez Llibre, que el empresario catalán quiere normalidad y estabilidad económica: "Una buena relación entre los dos gobiernos". Cree que Pablo Casado tiene que escuchar lo que dicen los empresarios y los ciudadanos catalanes. "Los políticos tienen que normalizar relaciones a través de acciones", apunta.

También cree que el rey Felipe VI tiene que normaliza sus visitas y viajar cuando lo crea conveniente a Cataluña. "Veo normalidad entre todas las instituciones, esto es positivo para economía, para Cataluña y España".

Reconoce Josep Sánchez Llibre que "hemos pasado un batacazo importantísimo este último año" en materia económica y "aún estamos saliendo". Asegura que hay mucha euforia no contenida para la recuperación y eso va bien para la economía. "Tenemos que poner todos los elementos para que la salida de crisis no afecte a sectores de turismo y estar atentos a que esta salida de la crisis no provoque crisis en determinados sectores", mantiene.