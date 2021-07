José, propietario de una vivienda okupada durante 11 años: "No vivimos en libertad"

El edificio de viviendas okupadas en Valencia se conoce como el bloque de las viviendas portuarias. El programa Espejo Público hablado con el Ayuntamiento para saber cuál es la situación de muchos vecinos de esta zona. Dicen que estas viviendas no están en condiciones y que hay un plan sin fecha para realojar algunas familias. El objetivo es demoler el edificio en el futuro.

El programa de Antena 3 Noticias ha hablado con José, un ex propietario que tuvo su casa okupada en el mismo edificio durante 11 años. "Tengo que dar gracias a dios por tener otro sitio donde vivir pero la gente mayor que está obligada a vivir aquí es un sin vivir para ellos. El bloque, con los enganches, pues las neveras no funcionan, no llega la tensión".

"Con el suministro de agua pasa lo mismo. Solamente funcionan 2 o 3 ascensores de todos los que hay. Y las luces en los patios no hay. Es una situación en la que la gente mal vive es algo que yo no querría para mi vejez" ha explicado José. "Cómo no es de ellos no lo cuidan. Los responsables es la administración que no toma cartas".

El reportero Jalis de la Serna ha explicado en Espejo Público que "es gente que generalmente lo que hacen es tirar la basura por el patio común o tiran la basura por el hueco del ascensor. Son condiciones de insalubridad absoluta".

