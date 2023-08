José Montero: "Que pruebas de cargo como el kayak estén al aire libre y que cualquiera lo pueda tocar irá en beneficio de la defensa"

Después de la información en primicia que este jueves dio Espejo Público en la que se indica que en el móvil de Daniel Sancho la policía habría encontrado una amenaza de muerte de Edwin al detenido hemos contactado con José Montero, experto en derecho internacional para ver cómo varía esta nueva pista la investigación.

"Parece que todo empieza a tomar un poco más de forma" indica Montero para aclarar sobre lo que se viene especulando en los últimos días y es que tanto la colaboración que Daniel Sancho está mostrando como esta supuesta amenaza de muerte podrían "funcionar como atenuante" y el abogado añade: "Un miedo suficientemente fuerte que haga que solo vea una vía de escape", además subraya que "el miedo es muy subjetivo" y alrededor de esta tesis dice es "la línea de defensa" que ellos mantendrían.

Para Montero resulta imprescindible hacer una pericial psiquiátrica forense que "no entiendo cómo no se ha pedido para evaluar la situación personal de este chico en el momento de los hechos". Preguntado por su opinión sobre si actuó de forma premeditada no, el abogado diferencia entre ensañamiento y premeditación. "El ensañamiento es cuando tu produces a la víctima un daño superior al necesario. Yo, hasta donde sé todavía no se sabe cómo ha muerto esta persona" por lo que Montero apunta: "El ensañamiento habría que probarlo".

Sobre la premeditación reconoce que "podría haber una premeditación en cuanto en el sentido de que ha buscado las maneras de hacerlo" pero señala: "Habría que ver cuánta premeditación ha habido ahí. Habría que ver qué es lo que le ha llevado a esta situación".

Además, Montero pone el foco en un detalle de la investigación: "El hecho de que se hagan las cosas rápidas puede obedecer a la presión mediática, a mí no me parece mal que vaya más deprisa siempre se respeten los protocolos de seguridad y la cadena de custodia. Hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, que pruebas de cargo como el kayak estén al aire libre y que cualquiera lo pueda tocar y esto irá en beneficio de la defensa porque la cadena de custodia de las pruebas … muchas quedarán invalidadas porque si hay pruebas que están en una bolsa donde todo el mundo pueda acceder, si hay un kayak donde presuntamente se llevaron trozos de ese cuerpo y esta al aire… Tengo que recordar que la carga de la prueba es de la fiscalía, sí que es cierto que estarán relajados porque tienen la confesión, pero no simplemente por la confesión ya está, es culpable se le aplica la pena máxima y ya está. Hay que ver qué situación mental llevó a Daniel a hacer eso".