José Manuel Franco, sobre las comisiones de Piqué y Rubiales por la Supercopa: "Aunque sea legal, es obsceno"

José Manuel Franco, secretario de Estado para el Deporte, señala que la figura del comisionista está regulada en el código de comercio y es posible que no haya nada ilegal en la operación que pactaron el defensa del FC Barcelona, Gerard Piqué y el presidente de la RFEF, Luis Rubiales, para llevar la Supercopa de España a Arabia Saudí.

Sin embargo, sí le parece "un poco obsceno y poco ético y estético que en este caso sea un deportista que pertenece a un club que puede jugar esta competición" quien esté detrás de la gestión. Apuesta porque esta competición se juegue en España. Cree que el fútbol español tiene tanto prestigio que no tiene por qué remitirse al comisionista que lo que hace es encarecer la competición.

Señala el secretario de Estado para el Deporte que en el futuro, una vez que se apruebe la nueva ley del deporte en su artículo 57, estas situaciones no se darán porque todas las federaciones tendrán la obligación de publicar todo tipo de contratos y convenios sean públicos o privados. "Algo haremos para que situaciones así de cara al futuro no se repitan", apunta.

Apunta que la Real Federación Española de Fútbol no recibe subvenciones del Consejo superior de deportes y no pueden exigirle cuentas. Únicamente recibe un 0,5% de los derechos audiovisuales y un 4,55% de lo que se recauda en las quinielas. "Al no haber subvención directa por parte del Consejo no tenemos la posibilidad de controlarles".

Le gustaría que la Supercopa se celebrara en España por respeto a las aficiones y que puedan apoyar así directamente a sus equipos.

