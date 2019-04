José Luis Moreno: "Rememoré todo lo que había pasado en el anterior asalto"

Afortunadamente este asalto no tuvo las graves consecuencias que el anterior que sufrió el productor José Luis Moreno en su casa. Nos ha recibido a Espejo Público en su propio domicilio para relatarnos con todo lujo de detalles cómo se produjo el asalto y cómo reaccionó él enfrentandose a los atacantes. "Lo que si me pasó, aunque afortunadamente ya ha pasado, fue rememorar lo que me ocurrió en el anterior asalto, que si que fue fuerte". Moreno afirma que no saltaron las alarmas, porque todavía no las había puesto y asegura que han reforzado aquellos puntos débiles de su casa por los que los asaltantes entraron.