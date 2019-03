Jordi Évole: "Necesitamos pedirnos una excedencia como país"

Presenta uno de los programas más vistos de la televisión. Jordi Évole pllega con una nueva temporada de Salvados en la Sexta. Le hemos invitado a Espejo Público y nos ha contado alguno de los secretos de su programa, esos secretos que le han valido el premio Vázquez Montalbán de periodismo.

"Las grabaciones son largas, repasamos el guión y el invitado tiene tambien mucho que aportar. Creo que se puede ser amable e incisivo en una entrevista. No entiendo muy bien la "cara de perro" del entrevistador. El clima que se crea es muy importante para un programa", dice Évole.

El periodista catalán ha confirmado que alguna vez ha retirado algun fragmento de una entrevista. "Lo he hecho porque me lo han pedido. Tenemos un pacto no escrito con el entrevistado. Esa persona te da parte de su vida y su tiempo y cuando se trata de algo personal, lo quito".

Évole considera que la semana que hoy termina ha sido "espectacular" para el periodismo, pero la ha calificado de "vergonzante" para todo el país. "He llegado a la conclusión de que necesitamos una excedencia. Me preocupa que tanta mierda debía provocar mucha peste y mucha gente se ha tapado la nariz. Tenemos que hacer autocrítica y replantearnos qué tipo de sociedad queremos ser, incluso nosotros los periodistas no hemos descubierto muchos escándalos".