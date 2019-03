Jesulín de Ubrique: "El torero sabe que siempre se juega la vida"

"Te deja con el corazón en un puño". Ha reconocido el diestro Jesulín de Ubrique en Espejo público tras la historica suspensión de la corrida en las Ventas al ser cogidos los tres espadas. "Son días que no te apetece estar ahí", ha reconocido. El torero ha asegurado que la plaza de toros de Madrid es la más exigente del mundo y hace que la temporada pueda ser buena o no para muchos de los toreros que allí acuden. "Las Ventas te dan o te quitan contratos y hace que muchos toreros lo quieran dar todo porque se juegan el futuro".



En cuanto a las opiniones que se han vertido en la red por muchos antitaurinos que han arremetido contra los toreros e incuso se han alegrado por el incidente, Jesulín no se ha cortado. "Cuando uno escucha estas cosas tengo dos opciones. O los ignoro, o me cago en sus muertos. Estos son tres héroes. Tres valientes. Pero a quien no le gusten los toros, cómo le vas a meter eso en la cabeza. Ellos dicen lo que quieran, pues yo también".