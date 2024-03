Jessica se siente culpable de sobrevivir a los atentados del 11M: "Me ha costado mucho reconstruirme a mí misma"

Veinte años después del atentado del 11MJessica concede una entrevista como superviviente de los atentados en los trenes de Cercanías que dejaron 192 víctimas mortales en las estaciones de Atocha, El Pozo y Santa Eugenia el pasado 11 de marzo de 2014. Al día siguiente de los atentados Jessica se fue a trabajar con la mandíbula rota.

No notaba el dolor físico. Recuerda que ese día se fue a trabajar en un completo estado de shock. No quería acudir al médico porque "sabía que Madrid no tenía hospitales para atender lo que ella había visto". "No podía ir a un médico a decir: "Me duele aquí" cuando a la gente le faltaban partes de su cuerpo"", recuerda.

"Al día siguiente a los atentados me podías haber pinchado y no sangraba, estaba helada"

Su cabeza le recordaba constantemente la suerte que había tenido de haber sobrevivido a las bombas. Le dijo a su hermana que no se iba a meter en un metro o una Renfe para ir a trabaja al día siguiente y ella misma la acompañó al trabajo. Una vez que llegó tuvo un ataque de ansiedad y la llevaron a un centro de salud. "Yo creo que me podías haber pinchado y yo no sangraba, estaba helada", confiesa.

Nunca se ha perdonado a sí misma el haber salido de la estación. Todo el mundo te dice que es tu instinto de supervivencia. "Cuando lo escuchas y vives que tu instinto de supervivencia te hace correr sobre cosas que solo tú sabes lo que estás pisando", apunta. Mientras salía de la estación estaba viendo gente caer y que no se levanta. Miraba hacia arriba y cuando le caía gravilla pedía que aguantara un poco más para que ella pudiera salir. Su cabeza le decía que si se hubiese quedado hubiera sido un cadáver más pero cree que "en el fondo lo que salió de allí fue un cadáver".

"Los maxilofaciales me decían que me tenía que acostumbrar a vivir con lo que tenía"

Ha agradecido al cirujano César Colmenero que la operara. Pasó por 3 médicos maxilofaciales que le dijeron que su fractura de mandíbula era algo a lo que se tenía que acostumbrar. La trabajadora le dijo que era muy joven para que le dijera que su vida iba a ser eso. Una trabajadora social le dijo que conocía un gran cirujano. Fue a la consulta de César y le dijo que tenía trabajo con ella durante 3 años. Nadie diría a día de hoy que en su mandíbula lleva 3 placas de titanio.

Reconoce que es la primera vez que cuenta de forma pública determinados datos de aquel día. "Estoy contando cosas que jamás había contado, ni si quiera en casa. Hoy hay gente que se está enterando de esto que jamás ha sabido que yo había estado en los trenes". Reconoce que el trabajo que más le ha costado tras sobrevivir a los atentados ha sido el de reconstruirse a ella misma.