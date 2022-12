Javier Abril, neurólogo: “Céline Dion no va a volver a cantar”

La cantante canadiense anunció en sus redes sociales que cancela su gira europea y descansará hasta el año 2024 debido al avance de su enfermedad: "Desafortunadamente los espasmos me afectan a todos los aspectos de mi vida. A veces me dificulta hasta el caminar y tampoco me permiten usar las cuerdas vocales como lo hacía antes", confesó entre lágrimas.

Javier Abril explica los inconvenientes a los que se enfrenta Céline Dion a diario, una enfermedad que afecta más a las mujeres que a los hombres: "Es una enfermedad que afecta al cuerpo con espasmos y rigidez empezando por el tronco y abdomen, pero puede progresar a brazos y piernas, afectando a la cara, los músculos del cuello y los tonos de la voz".

el pronóstico

El pronóstico de esta enfermedad no es positivo para la cantante que podría además generar ansiedad, depresión e incluso dificultades para tragar según Abril: "Es una enfermedad que tiene un carácter degenerativo, los músculos se van afectando progresivamente, que hace que sea limitante e incapacitante", enfatiza.

Para Javier, la cantante debería tener en cuenta dos cosas importantes para mantenerse durante un largo periodo y son "la terapia ocupacional y la fisioterapia". Pero en cuanto a su carrera musical es contundente: "Yo creo que Céline Dion, no va a poder volver a cantar, va a poder hacer algún tipo de actividad, pero esta limitación continua y diaria le imposibilita hacer una actividad de canto", concluye.