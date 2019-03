"Iván intenta mantenerse al margen de la repercusión mediática del caso"

"Hemos estado con él durante el fin de semana y muestra bastante entereza", asegura Juan Carlos, el padre del agresor de la familia de Paco González. "Sabemos que se ha apuntado a varias actividades en la cárcel porque lo que intenta es distraerse lo más posible. Está bastante entero y la gente de dentro le está ayudando, dentro de lo que cabe".

Juan Carlos reconoce que su hijo está intentando mantenerse al margen de lo que se dice en los medios de comunicación sobre el caso. "Es consciente de la repercusión mediática que ha tenido su caso, pero intenta no hacerle demasiado caso a lo que se dice". "Quisiéramos pedirle perdón a Paco González y a su familia, pero no tenemos medio de comunicarnos con ellos. Tampoco se si ellos estarán dispuestos a hablar con nosotros, pero me gustaría trasmitirles mi dolor, y pedirles perdón. No se si lo podrán hacer algun día. Esperemos", asegura a los micrófonos de Espejo Público. "Mi hijo es una bella persona que nunca se ha metido con nadie. No nos lo creemos".