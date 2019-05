Ismael Tejero, el votante 'viral' de Vox: "Abascal integra a los inmigrantes y a los gays"

Tejero no cree que las políticas de Santiago Abascal estén relacionadas con el franquismo. "Franco ha muerto hace 40 ños, Santiago Abascal no es Franco, en su ideario no destacan políticas franquistas. Integra a los inmigrantes y los gays y se le etiqueta con teorías que no son justas", señala.

Tejero comparte gran parte del ideario de Vox. Se ha decidido a votar a la formación de Santiago Abascal porque apoya la legislación que propone en materia de violencia de género, la eliminación de comunidades autónomas, la exención de impuestos a la clase obrera y sus propuestas de regular la emigración ilegal. "Eso es suficiente para votar a Vox", determina.

Cree que la mayor parte de la delincuencia proviene de los extranjeros: "Los españoles solamente han quedado para los alunizajes", asegura.