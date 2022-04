Isabel Rodríguez: "Escucho a la derecha hablar de bajar los impuestos en la oposición, en el Gobierno nos pusieron impuestos incluso al sol"

La ministra Isabel Rodríguez ha comentado la actualidad política en Espejo Público y se ha mostrado confiada en una positiva resolución de la propuesta que España y Portugal han remitido a la CE para fijar sus propios criterios en materia energética.

Rodríguez ha defendido que "nuestro país tiene unas connotaciones muy específicas en materia de energía" por lo que la situación de España en el contexto actual es "distinta" al resto de países de la UE. Ambos países han planteado topar el precio del gas en 30 euros para poder reducir el precio de la factura eléctrica. La portavoz del Ejecutivo ha defendido que si se asume la propuesta en los términos que los ha planteado España y Portugal "significaría poder bajar la luz a los hogares españoles en torno a la mitad de lo que estamos pagando ahora".

La ministra ha insistido en que "este es un Gobierno sensible con las circunstancias que estamos viviendo" además ha asegurado que van a "atender a las familias que más lo necesitan" y ha criticado que escucha " a la derecha hablar de bajada de impuestos cuando está en la oposición y no hace tanto estuvieron en el Gobierno y por ponernos impuestos nos pusieron impuestos incluso al sol". La ministra continuó pidiendo un mensaje de "tranquilidad" porque asegura "no cabe la demagogia, cabe la serenidad".

Rodríguez ha asegurado que el Ejecutivo "va a hacer todo lo posible para que el PP pueda participar de los asuntos de Estado. Nuestra mano está tendida, deseamos que el PP se sume a aquellas cuestiones que son importantes para nuestro país", ahora bien, ha matizado" no ocultamos la preocupación del Gobierno porque la extremaderecha ocupe responsabilidades de Gobierno" el día en el que Mañueco celebra su investidura con el apoyo de Vox.