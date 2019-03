"Isabel Pantoja no entiende por qué debe entrar en prisión"

José Ángel Galán, abogado de Isabel Pantoja, ha declarado en Espejo Público que la tonadillera "no entiende" la decisión de la Audiencia de Málaga de ordenar su ingreso en prisión. "Yo tampoco entiendo por qué se habla en el escrito que hablen de la peligrosidad del sujeto y del concepto de ejemplaridad".

Según el abogado de Isabel Pantoja, la tonadillera cumple todos los requisitos para no ingresar en prisión. "Creo que es la primera persona que cumpla en la cárcel una condena de menos de dos años. Creo que lo que la lleva a prisión son cosas fuera del código penal", en referencia a unas declaraciones del presidente de la Audiencia de Málaga en un diario en las que aseguraba que el pueblo no entendería que Isabel Pantoja no fuera a prisión.

Por otro lado, la defensa de Isabel Pantoja ha pedido ingresar en prisión el próximo día 15 de diciembre a fin de poder llevar a cabo una serie de conciertos que ya tiene comprometidos. Aseguran sus abogados que con el dinero que se gane de esas galas, se podría pagar parte de la multa que se le impuso a la tonadillera.