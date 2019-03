Investigan a 10 sacerdotes por supuestos abusos sexuales a menores

Captaban a jóvenes como monaguillos y ayudantes para interiorizarles la vocación religiosa, pero, en paralelo, les sometían a brutales prácticas sexuales en reuniones secretas. Actuaban de manera similar a una secta. Un clan integrado por curas fundamentalistas y ultraconservadores conocido como Los Romanones, en alusión al nombre del presunto líder que ya ha sido apartado junto a dos sacerdores más. El foco se centra una popular parroquia situada en los aledaños del barrio granadino de Zidín, lugar elegido para captar a los jóvenes. Aquí se captaba a las víctimas pero los actos sexuales se consumaban en lujosos pisos y un chalé que el clan posee en la capital granadina. En estos inmuebles los sacerdotes, todos amigos entre sí, disertaban abiertamente del sexo y les alentaban a mantener relaciones sexuales con ellos. Argumentaban que no era pecado y se reunían varios días a la semana para dar rienda suelta a sus pasiones. Además, los propios sacerdotes mantenían relaciones entre sí.

Un grave escándalo que trasciende ahora a partir de la denuncia de un jóven de 24 años que asegura haber sufrido vejaciones cuando era menor de edad. En una carta dirigida al Papa Francisco, contaba las agresiones de las que fue víctima durante 5 años. "Las prácticas más frecuentes iban desde masajes a masturbaciones y besos en la boca". El joven afirma que no había denunciado antes para no desgastar a la Iglesia y pide al Papa que no permanezca impasible. "Es inadmisible que estas personas estén haciendo daño a niños y niñas". A los pocos días, Bergoglio le llamó por teléfono, le pidió disculas por el gravísimo delito y le instó a llevar el caso ante los Tribunales. Según la investigación, hay al menos doce implicados, diez curas y dos laicos.