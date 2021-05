Investigan la desaparición de dos hermanos en Los Santos de Maimona

Desde la residencia a la que acudía uno de los desaparecidos a recoger comida alertaron que hacía días que este hombre no se pasaba por allí. Los vecinos de Los Santos de Maimona también avisaron de que hacían días que no veían a los dos hermanos y que su vehículo no se había movido de la puerta de su casa.

Los desaparecidos residían en la misma vivienda con el hermano que ha sido detenido. La Guardia Civil acudió a la vivienda en busca de alguna pista que les pudiera conducir hacia el paradero de los desparecidos. Les abrió la puerta Rafa, el hermano pequeño, y las autoridades pudieron registrar la casa.

En una segunda visita de los agentes Rafa ya no les dejó entrar en la vivienda y comenzó a insultar a los vecinos, que se habían reunido fuera ante una gran expectación. Finalmente el hombre fue detenido y trasladado al cuartel de la Guardia Civil.

Toda la información sobre la desaparición de dos hermanos en Los Santos de Maimona en Atresplayer.