Dos empleadas de residencias de Sevilla denuncian las condiciones deplorables de los ancianos

Sin comida, mantas y sábanas empapadas en orina. Así vivían supuestamente los ancianos de dos residencias en Sevilla. La denuncia de las trabajadoras ha obligado a la Junta de Andalucía al cierre de los centrossociosanitarios. "No solo grabaron ellas dos, fueron más compañeras y ellas actúan como portavoces" ha contado una de la trabajadoras en el programa Espejo Público. "Cuando entré estaba todo muy bien, aunque la comida era un poco escasa. A raíz de la covid, a finales de noviembre, ya no había termo, no había agua caliente y les teníamos que duchar calentando agua en las ollas".

La empleada de la residencia de mayores ubicada en Sevilla ha explicado que "los cambios no se hacían por las noches y esos abuelos no podían estar en esas condiciones. La dirección es la que se tenía que poner en contacto con los trabajadores de la noche, pero no sabemos si lo hizo. Éramos dos trabajadoras para 24 personas".

En el vídeo, una de las empleadas muestra las condiciones deplorables que tiene el centro, enseñando un cubo lleno de agua como único método para duchar a los residentes.

"Mira cómo tenemos que estar bañando a los abuelos porque no hay agua caliente", cuenta. "Ahí está el cubito con el que bañamos, con el que les echamos agua, y los barreños porque no tenemos agua en las duchas".

Mientras enseña la escasez de servicios básicos, se puede ver cómo uno de los residentes está de pie contra la pared esperando su turno para 'ducharse'. Otra precariedad evidente son las condiciones de limpieza del menaje. La falta de empapadores, mantas o sábanas limpias lleva a los ancianos dormir entre su propia orina.

"Mira como está. Empapado. Por un lado y por el otro. Y le llega al cuelo", critica la empleada. La denuncia de las trabajadoras ha obligado a la Junta de Andalucía a cerrar dos centros sociosanitarios en Sevilla por, supuestamente, no cumplir con los requisitos básicos de sanidad.

Puedes volver a ver las condiciones de las residencias de Sevilla y la denuncia de las trabajadoras en Atresplayer.