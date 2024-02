Los investigadores hallaron en casa del cura de Don Benito una báscula, 3.000 euros y 2 kilos de mefedrona

Todos le conocían como el párroco de Don Benito (Extremadura) pero según ha trascendido de la investigación policial este párroco era supuestamente traficante de mefedrona, una sustancia que se usa como estimulante sexual. Tal y como apunta el periodista Luis Fernando Durán llevaba a cabo esta actividad ilícita junto a su pareja sentimental, un varón con el que convivía en la casa parroquial.

Mantiene Durán que los investigadores hallaron en la casa parroquial 3.000 euros, una báscula y 2 kilos de la sustancia mefedrona que supuestamente comercializaban.

En su declaración, el religioso se ha defendido asegurando que todo lo hacía su pareja y no estaba al tanto de estas actividades ilegales. Se supone que contactaban con los clientes a través de una aplicación de citas homosexual y es en ese foro donde cerraban los acuerdos. Además, en el registro de la vivienda de han localizado 3 teléfonos móviles y varios ordenadores.

La mefedrona, una peligrosa droga estimulante y excitante

La mefedrona es una sustancia fiscalizada como una droga que causa un grave daño a la salud. Es una droga estimulante y excitante y no se ingiere en el ambiente gay por vía nasal, sino por vía rectal porque la mucosa anal permite que se consiga ese efecto estimulante y además actúe como un gran dilatador, tal y como señala la abogada penalista Beatriz de Vicente.

"Él es un buen sacerdote que ha levantado la parroquia de San Sebastián"

Cecilia es vecina del bloque donde reside el párroco y feligresa de la parroquia de San Sebastián. Asegura que se encuentra 'desolada' por la noticia. "No sé de dónde se han sacado que el otro señor es su pareja. Es un señor que lleva poco tiempo viviendo con él y no les he visto nunca juntos. Paso por su puerta siempre que salgo entro y para nada les he visto. Le he visto a él saliendo con su perro a pasear", mantiene

Esta vecina defiende al cura como un buen sacerdote que ha levantado la parroquia de San Sebastián que estaba decaída. "Los niños están encantados con él y no entiendo lo que está pasando", mantiene.

Para Cecilia, "el cura ha hecho una obra de caridad metiendo a esta persona en casa por ayudarle, hacerle un favor y luego ha pasado lo que ha pasado".