"Intenté que no me mataran porque les había visto la cara"

"Me metieron en una cuadra de animales y pesé alli los 5 días". Abel recuerda dónde le metieron los secuestradores. Los peores días de su vida Abel estuvo encerrado en un galpón en algún lugar de Galicia. "A los pocos días intenté ganarme su confianza para que no me mataran porque les había visto la cara", asegura. Cuando el hombre que le vigilaba se ponía nervioso Abel los recuerda como los peores momentos dentro del infierno que tuvo que padecer. "Cargaba la pistola y la montaba". Las fotografías de su mujer y su hijo fue lo que le ayudaba a pasar el tiempo.

Cuando la Guardia Civil le rescata, Abel lo recuerda casi entre lágrimas. "Estaba dormido y oí unos golpes y ví una luz y me dijeron que estaba en Lalín". Abel no tiene palabras para agradecer a la Benemérita lo que hicieron por él. "Son los que me encontraron, cuidaron de mi familia, me sacaron de allí y son los que me ayudaron y están ayudando a salir adelante".