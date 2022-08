Una 'inquiokupa' debe 16.000 euros a un matrimonio de octogenarios: "Nosotros somos el paraguas social de ella"

Salvador y Leonor llevan 3 años viviendo un "total calvario" por culpa de su 'inquiokupa' en un piso en Gijón hace 40 años. La arrendataria al principio pagaba las mensualidades aunque lleva años sin hacerlo y según explica Salvador en Espejo Público les debe ya 16.000 euros, una cantidad que ellos habían previsto para tener una jubilación más cómoda.

Con más de 80 años a sus espaldas este matrimonio se encuentra desesperado. El juicio se paralizó al declararse vulnerable y 3 años después sigue en el piso sin pagar nada por lo que el propietario se reprocha "con esta ley nosotros somos el paraguas social de ella" y lamenta "llevamos casi 3 años sin cobrar un céntimo y pagando nuestros impuestos".

Espejo Público ha tenido acceso a una conversación con la 'inquiokupa' en la que se aprecia el pasotismo de la misma. Cuando la hija de los propietarios le escriben: "Acuérdate hoy de la revisión de la caldera". Ella contesta: "Pues no puedo, me llamaron para trabajar. Lo hacéis ya cuando estéis vosotros. Hasta luego".

"Oye, pues deja a alguien allí, no puedes hacer eso. Tú sabrás lo que haces pero esa revisión es obligatoria y llevamos meses intentando hacerla. Eso de dejar el piso pronto creo que también es la décima vez que lo dices y llevas muchos meses sin pagar un duro. Yo no amenazo, te aviso". A esto la inquilina contesta: "Creo que igual es la décima vez que lo digo pero te aviso en cuanto deje el piso, no será muy lejano ya esta cerca. Hasta luego".

Salvador explica que esta persona además tiene mala convivencia con el resto de vecinos y, afortunadamente, ella tiene puesto a su nombre los suministros por lo que eso no sabe "si lo paga o no". Salvador se queja que "de momento no hay fecha de juicio ni nada" y lamenta que "ella estará toda la vida con vulnerabilidad y estará toda la vida en nuestro piso sin pagar un duro".